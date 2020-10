Carolina Morace fa coming out: "Ecco Nicola Jane, mia moglie. Sono omosessuale, lo faccio per le più giovani" (Di domenica 11 ottobre 2020) Anche Carolina Morace fa coming out: "Amo Nicola Jane Williams, è mia moglie". La 56enne calciatrice e allenatrice, la più grande campionessa nella storia del calcio italiano (Luciano Gaucci, negli anni 90, tentò addirittura di tessererla nel Perugia, tra i maschi) ha confessato al Corriere della Sera e in un libro, Fuori dagli schemi, di essere omosessuale. "L'ho fatto naturalmente per loro, per le più giovani, ma l'ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ancora non trovano il coraggio di raccontarsi", spiega Carolina, ex mister del Milan femminile. Il colpo di fulmine con Nicola Jane a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Anchefaout: "AmoWilliams, è mia". La 56enne calciatrice e allenatrice, la; grande campionessa nella storia del calcio italiano (Luciano Gaucci, negli anni 90, tentò addirittura di tessererla nel Perugia, tra i maschi) ha confessato al Corriere della Sera e in un libro, Fuori dagli schemi, di essere. "L'ho fatto naturalmente per loro, per le, ma l'ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ancora non trovano il coraggio di raccontarsi", spiega, ex mister del Milan femminile. Il colpo di fulmine cona ...

Corriere : Carolina Morace fa coming out: «Amo una donna, desideriamo un figlio. Nel calcio troppa... - SkyTG24 : Carolina Morace fa coming out: 'Amo una donna. Nel calcio troppa omofobia' - fedesene : Bellissima l’intervista di ?@MadameSwann? a ?@CarolinaMorace? Da leggere! - Ossessionato1 : Carolina Morace fa coming out ma trank che lo immaginavamo eh Come per parecchi/e altri/e E non c’è nulla di male… - GPiziarte : Carolina Morace fa coming out: «Amo una donna, nel calcio troppa omofobia» -