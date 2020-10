Bologna | il messaggio di Mihajlovic | “mai vergognarsi di una malattia”

(Di domenica 11 ottobre 2020) Sinisaè guarito dal Coronavirus, ma sta continuando a lottare contro la leucemia. Ospite speciale ieri sera nella puntata di ‘Ballando con le stelle’, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1, il tecnico delha deciso di lanciare un. “Con la mia famiglia l’abbiamo superata con l’amore e la voglia di vivere. Non mi sono lasciato mai andare. Ho ricevuto tanto affetto dai mia moglie e dai miei figli. Non sono mai stato uno che univa ma divideva. Volevo dare un esempio, nella malattia non bisogna“.L'articolo, ildi: “maidi una malattia” CalcioWeb.

