Travis, '10 Songs' – Recensione Album (Di sabato 10 ottobre 2020) Fuori dalla Scozia, il gruppo rock dei Travis hanno una storia che risale a 30 anni fa. All'inizio con il progetto progetto chiamato Glass Onion, ma ben presto cambiarono nome e diventarono Travis, con il quale hanno fatto il loro debutto nel 1997 con l'Album Good Feelings. Bene ora a distanza di 23 anni sono tornati con il loro nuovo Album 10 Sogns senza dubbio il loro miglior Album. Il nuovo Album intitolato semplicemente 10 Songs, in quanto contiene solo 10 brani. Il nuovo progetto discografico della band arriva a distanza di quattro anni da Everything at Once del 2016, e 10 Songs è il loro primo Album con la BMG e segna il ritorno del cantante Fran Healy come autore principale. Insieme a Healy ci sono i ...

