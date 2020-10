Tommaso Zorzi e Matilde Brandi: la profonda “crepa” tra di loro (Di sabato 10 ottobre 2020) Puntata esplosiva del GF Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5: stasera le verità di Tommaso Zorzi sul rapporto con Matilde Brandi Tommaso Zorzi (fonte foto: Instagram, @ TommasoZorzi) – Matilde Brandi (fonte foto: Instagram, @MatildeBrandireal)Non smette di sorprendere e tenere incollati i telespettatori davanti allo schermo, il GF Vip, noto ed amato programma condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini insieme a Pupo ed Antonella Elia: questa sera spazio alla lite tra Tommaso Zorzi e Matilde Brandi. Una puntata ricca di emozioni, come nella migliore tradizione del ... Leggi su chenews (Di sabato 10 ottobre 2020) Puntata esplosiva del GF Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5: stasera le verità disul rapporto con(fonte foto: Instagram, @) –(fonte foto: Instagram, @real)Non smette di sorprendere e tenere incollati i telespettatori davanti allo schermo, il GF Vip, noto ed amato programma condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini insieme a Pupo ed Antonella Elia: questa sera spazio alla lite tra. Una puntata ricca di emozioni, come nella migliore tradizione del ...

trash_italiano : La sfilata di Loredana Favoloso per Tommaso Zorzi. #noneladurso - trash_italiano : Io voglio il confronto al #GFVIP tra Tommaso Zorzi e Loredana Favoloso. #noneladurso - quellatiziali : RT @AmiciTrash: “Io quando non sono nominato, significa che forse non sto facendo il mio dovere” Tommaso Zorzi, ore 3:30 ?? #GFVIP https:/… - clownbustercfb : RT @AmiciTrash: “Io quando non sono nominato, significa che forse non sto facendo il mio dovere” Tommaso Zorzi, ore 3:30 ?? #GFVIP https:/… - Scarlett9413 : RT @ASlash16: Il Grande Fratello crolla al 16% MA LE PREVISIONI CHE MANCO IL METEO DI GIULIACCI CE LE HA DATE TOMMASO ZORZI IERI NOTTE CON… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi Chi è Tommaso Zorzi, il concorrente del GF che tanto fa parlare MAM-e Andrea Zelletta: "Qualcosa di buono l'ho fatto"

Tommaso però, mostrando un certo disappunto, risponde sottovoce: "Non è che se io non sono tra i preferiti, non ho fatto niente di buono” mentre Andrea, provando a spiegarsi, aggiunge: "Io sono ...

GF Vip 2020, la De Blanck si arrabbia e la Pepe litiga dietro le quinte: pagelle ottava puntata

Patrizia De Blanck si è scontrata con la Marchesa d’Aragona, mentre Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi sono stati al centro dell’ennesimo tentativo di chiarimento. Emozioni ...

Tommaso però, mostrando un certo disappunto, risponde sottovoce: "Non è che se io non sono tra i preferiti, non ho fatto niente di buono” mentre Andrea, provando a spiegarsi, aggiunge: "Io sono ...Patrizia De Blanck si è scontrata con la Marchesa d’Aragona, mentre Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi sono stati al centro dell’ennesimo tentativo di chiarimento. Emozioni ...