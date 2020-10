Riuniti di Foggia: dimessa neomamma, dopo il corona virus Policlinico (Di sabato 10 ottobre 2020) Di seguito un comuni diffuso dal Policlinico Riuniti di Foggia: E’ stata dimessa, dopo due tamponi negativi, la giovane signora di origine nigeriana positiva al Covid che nei giorni scorsi aveva dato alla luce un bimbo, risultato negativo al virus, presso la Struttura di Ostetricia e Ginecologia Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, diretta dal Prof. Luigi Nappi. Il neonato è stato amorevolmente accudito in questi giorni dal personale della Struttura di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Riuniti, diretto dal Dott. Gianfranco Maffei. Per rendere possibile il contatto, se pur a distanza, tra la mamma e il neonato e per sostenere emotivamente la giovane ... Leggi su noinotizie (Di sabato 10 ottobre 2020) Di seguito un comuni diffuso daldi: E’ statadue tamponi negativi, la giovane signora di origine nigeriana positiva al Covid che nei giorni scorsi aveva dato alla luce un bimbo, risultato negativo al, presso la Struttura di Ostetricia e Ginecologia Universitaria deldi, diretta dal Prof. Luigi Nappi. Il neonato è stato amorevolmente accudito in questi giorni dal personale della Struttura di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del, diretto dal Dott. Gianfranco Maffei. Per rendere possibile il contatto, se pur a distanza, tra la mamma e il neonato e per sostenere emotivamente la giovane ...

seidimassafra : Foggia, 3 medici di Ginecologia del Riuniti positivi al Covid Peschici, sindaco in quarantena La Gazzetta del Mezz… - infoitinterno : Francesco non ce l'ha fatta, morto il 38enne aggredito brutalmente nel suo bar tabacchi 'Gocce di Caffè'. Il decess… - RednewsGargano : CoVid-19. Policlinico Riuniti Foggia. Report aggiornato situazione pazienti contagiati al 09 ottobre 2020 - Gaetanomast : @LMtredici Bollettino settimanale Riuniti - Dixy62553861 : RT @immediatonet: ULTIM'ORA?? Francesco non ce l’ha fatta, morto il 38enne aggredito brutalmente nel suo bar tabacchi “Gocce di Caffè”. Il… -