Queen’s Birthday Honours | Rashford premiato per il suo impegno con i bimbi in difficoltà

(Di sabato 10 ottobre 2020) Marcussi è messo in evidenza durante il lockdown per avere iniziato una raccolta fondi a favore deibisognosi. Ha garantito così pasti caldi a sufficienza a chi non poteva permetterseli e per questo ora ha ricevuto un premio. Per lui l'onorificenza Queen'sHonors (onorificenze concesse per rimarcare il compleanno ufficiale della regina) del 2020. L'attaccante inglese, che a settembre ha ricevuto il premio al merito dell'Associazione dei calciatori professionisti per i suoi sforzi, da allora ha formato una task force contro la povertà alimentare infantile, cercando la collaborazione di alcuni dei più grandi supermercati e marchi alimentari d'Inghilterra. Il giocatore ha dedicato il suo premio alla sua mamma.(Fonte: The Sun) Queen’s...