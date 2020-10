(Di sabato 10 ottobre 2020) Sono ventidue i calciatori rosanerodall'allenatore del, per la gara di domani contro l', in programma alle ore 15.00 allo Stadio "Renzo Barbera".Ecco l'elenco:1 PELAGOTTI2 DODA4 ACCARDI7 FLORIANO8 MARTIN9 SARANITI10 SILIPO1112 FALLANI13 LANCINI14 VALENTE15 MARCONI16 PERETTI17 LUCCA19 ODJER20 KANOUTE21 BROH23 RAUTI24 SOMMA25 CANGEMI26 MARONG27 LUPERINI

Mediagol : #Palermo-#Avellino, i convocati di Roberto #Boscaglia: c’è Santana. L’elenco completo - WiAnselmo : #Palermo-#Avellino, i convocati di Roberto Boscaglia: c'è Santana. L'elenco completo - Mediagol : #Palermo-#Avellino, i convocati di Roberto Boscaglia: c'è Santana. L'elenco completo - Mediagol : VIDEO #Palermo, la conferenza stampa di #Boscaglia in vista della sfida contro l’#Avellino: la clip - WiAnselmo : VIDEO #Palermo, la conferenza stampa di Boscaglia in vista della sfida contro l'#Avellino: la clip -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Avellino

Conferenza stampa alla vigilia della partita in trasferta ad Avellino con la Casertana, per il tecnico Cristiano Lucarelli ci sono dei cambi forzati rispetto alla formazione che ha affrontato mercoled ...Obiettivo fare punti e fare gol . Il Palermo è pronto per l’esordio al Barbera di domani pomeriggio contro l’Avellino. Una gara insidiosa ma il Palermo ...