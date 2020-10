Ora è anche ufficiale: Kalombo e D’Andrea in prestito al Foggia. Presi anche Iannone e Vitale (Di sabato 10 ottobre 2020) Con un comunicato apparso sul proprio sito, la Salernitana ha ufficializzato la nostra esclusiva di tre settimane fa: il difensore classe ’95 Sedrick Kalombo e l’attaccante classe ’98 Filippo D’Andrea si trasferiscono in prestito al Foggia. Con la stessa nota, vengono ufficializzati anche i prestiti dell’attaccante classe ’01 Carmine Iannone e del centrocampista classe ’01 Gaetano Vitale. Foto: sito Foggia L'articolo Ora è anche ufficiale: Kalombo e D’Andrea in prestito al Foggia. Presi anche Iannone e Vitale ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) Con un comunicato apparso sul proprio sito, la Salernitana ha ufficializzato la nostra esclusiva di tre settimane fa: il difensore classe ’95 Sedricke l’attaccante classe ’98 Filippo D’Andrea si trasferiscono inal. Con la stessa nota, vengono ufficializzatii prestiti dell’attaccante classe ’01 Carminee del centrocampista classe ’01 Gaetano. Foto: sitoL'articolo Ora èe D’Andrea inal...

HuffPostItalia : Philipp Heimberger: 'L'Ue ha costretto l'Italia a vivere al di sotto dei suoi mezzi, ora anche Lagarde lo ammette' - ZZiliani : L’apologia già di Cristiano #Ronaldo, inevitabile. Quella di Pirlo, sbalorditiva. Ora però #Gazzetta mettiamoci d’a… - peppeprovenzano : Stasera in Italia cade un muro. Ci abbiamo messo un po', un po’ troppo, ma ora i cd. #decretisicurezza di Salvini n… - Paoloakita : Il Consiglio di Stato sospende la sperimentazione sui macachi. Ora non ci resta che salvare anche quelli che votano Lega. - Calabrone5 : Nella notte il quinto sbarco di clandestini in sei giorni. Agli italiani dopo il bavaglio ora daranno anche il copr… -