No Mask e sovranisti scendono in piazza a Roma | la diretta della manifestazione

A Roma la manifestazione dei sovranisti e No Mask diretta Oggi, sabato 10 ottobre 2020, a Roma è in programma la manifestazione dei sovranisti e dei No Mask. Le proteste, in realtà, sono più di una: la prima è in programma in piazza Bocca della Verità e vede gli estremisti di Forza Nuova e i gilet arancioni del generale Antonio Pappalardo protestare contro la "dittatura sanitaria" e tutte le misure restrittive imposte dal governo per contrastare l'epidemia di Coronavirus in Italia. La seconda, quella più corposa, si tiene in piazza San Giovanni a partire dalle ore 14.

ROMA - Mentre i dati dei positivi continuano a salire un po' in tutte le regioni, i Negazionisti del Covid, no mask, sovranisti e alcuni sindacati scendono in piazza a Roma. Oltre 5 mila i partecipanti attesi.

