MotoGP | le qualifiche del GP di Francia LIVE

Leggi su newsmondo

(Di sabato 10 ottobre 2020), ledel GP di. A Le Mans Quartararo favorito per la pole position. LE MANS () –, ledel GP di. Le prove libere di Le Mans hanno confermato la Yamaha davanti a tutti. Dovizioso e Rossi a caccia della prima fila. Al via la Q1. Le altre classi – In Moto3 pole position di Jaume Masia davanti al leader del Mondiale Albert Arenas e John McPhee. Il migliore degli italiani è Tony Arbolino, settimo. Nono Romano Fenati, decimo Celestino Vietti. @jaume masia grabs pole in eventful Le Mans qualifying!@AlbertArenas75 and @johnmcp17 will look to bounce back from their Catalan disappointment from the front row! #FrenchGP pic.twitter.com/XPgVzxL1og—...