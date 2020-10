Mattarella su Lockdown: Libertà Richiede Responsabilità e Collaborazione (Di sabato 10 ottobre 2020) Durante un colloquio al Quirinale con la presidente greca Katerina Sakellaropoulou, il presidente Sergio Mattarella si sofferma sul tema della libertà e sul Lockdown. “La necessità di mantenere aperte le scuole, le fabbriche, gli uffici implica una maggiore responsabilità dei singoli nel prevenire e limitare i contagi” afferma. “La libertà non è un fatto esclusivamente individuale, … Leggi su youreduaction (Di sabato 10 ottobre 2020) Durante un colloquio al Quirinale con la presidente greca Katerina Sakellaropoulou, il presidente Sergiosi sofferma sul tema della libertà e sul. “La necessità di mantenere aperte le scuole, le fabbriche, gli uffici implica una maggiore responsabilità dei singoli nel prevenire e limitare i contagi” afferma. “La libertà non è un fatto esclusivamente individuale, …

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, In Italia i contagi a livello di aprile. In campo esercito e mini-lockdown. Mattarella: 'Preoccupato'… - TortoricAurelio : RT @a_meluzzi: Per Mattarella e Conte la vita si complica, e non poco: il Tar di Strasburgo (Francia) e il Tribunale di Madrid (Spagna) han… - ItalicaTestudo : RT @a_meluzzi: Per Mattarella e Conte la vita si complica, e non poco: il Tar di Strasburgo (Francia) e il Tribunale di Madrid (Spagna) han… - AnnickQuemper : RT @P_M_1960: Mattarella e il lockdown: “Italia aperta se ci sarà collaborazione”. Ancora una volta il nostro Pdr ci fa capire l'importanz… - DeianaRf : RT @a_meluzzi: Per Mattarella e Conte la vita si complica, e non poco: il Tar di Strasburgo (Francia) e il Tribunale di Madrid (Spagna) han… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Lockdown Mattarella preoccupato: «Serietà di tutti scongiuri un altro lockdown» Avvenire Mattarella: "La salute mentale è un diritto: nessuno venga lasciato solo"

Appello del Presidente: "Quest’anno, le vicende della pandemia hanno acuito la sofferenza delle persone affette da patologia psichica". Secondo l'’Istituto Elma Research il 63% dei cittadini italiani ...

Nuovo Dpcm, si va verso una stretta su bar e ristoranti, con limite di persone ai tavoli e chiusura alle 22

Per il presidente della Repubblica "evitare il lockdown è una responsabilità comune" e Conte parla di "nuovi sacrifici per evitare il lockdown" ...

Appello del Presidente: "Quest’anno, le vicende della pandemia hanno acuito la sofferenza delle persone affette da patologia psichica". Secondo l'’Istituto Elma Research il 63% dei cittadini italiani ...Per il presidente della Repubblica "evitare il lockdown è una responsabilità comune" e Conte parla di "nuovi sacrifici per evitare il lockdown" ...