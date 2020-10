Lockdown bis? Non è più scenario impossibile | le mosse per frenare la corsa del virus

Leggi su quifinanza

(Di sabato 10 ottobre 2020) “Da 9 settimane ormai i nostri numeri crescono e cresceranno ancora” A dirlo, poche ore fa, il Ministro della Salute Speranza. Toni chiari – a tratti duri – che fotografano la situazione nel nostro Paese dove la curva dei contagi, seppur ancora relativamente sotto controllo – è tornata a far paura. Da giorni invita ad alzare il livello di attenzione anche Walter Ricciardi, “Se non ci muoviamo, c’è il rischio di arrivare a 16mila casi al giorno”, aveva detto poco prima all’Adnkronos il consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica di Roma. Ben più, dunque, del record toccato nei mesi del picco. Siamo sulla lama di un rasoio, se non interveniamo ...