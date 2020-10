HEH: botnet P2P che colpisce i dispositivi IoT (Di sabato 10 ottobre 2020) I ricercatori di 360Netlabs hanno identificato in HEH botnet P2P che colpisce i dispositivi IoT Il malware si diffonde tramite attacchi di forza bruta cercando di prendere possesso dei dispositivi che hanno la porta Telnet (23/2323) esposta su Internet. I ricercatori hanno scoperto più campioni di malware che supportano varie architetture CPU. Lo script Shell dannoso (denominato wpqnbw.txt) che innesca il meccanismo di attacco, una volta ottenuto l’accesso al dispositivo vittima, lo fa diventa un peer, parte della botnet P2P HEH ed esegue il download dei files contenenti gli script dannosi e i programmi binari necessari al suo funzionamento. I files vengono scaricati da una piattaforma legittima, di caricamento e condivisione di file, Pomf.cat. HEH la nuova botnet P2P che ... Leggi su tuttotek (Di sabato 10 ottobre 2020) I ricercatori di 360Netlabs hanno identificato in HEHP2P cheIoT Il malware si diffonde tramite attacchi di forza bruta cercando di prendere possesso deiche hanno la porta Telnet (23/2323) esposta su Internet. I ricercatori hanno scoperto più campioni di malware che supportano varie architetture CPU. Lo script Shell dannoso (denominato wpqnbw.txt) che innesca il meccanismo di attacco, una volta ottenuto l’accesso al dispositivo vittima, lo fa diventa un peer, parte dellaP2P HEH ed esegue il download dei files contenenti gli script dannosi e i programmi binari necessari al suo funzionamento. I files vengono scaricati da una piattaforma legittima, di caricamento e condivisione di file, Pomf.cat. HEH la nuovaP2P che ...

