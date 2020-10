Grande Fratello Vip 5 la lite tra la contessa De Blanck e la marchesa D’Aragona (video) (Di sabato 10 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5 lite furiosa tra la contessa e la marchesa (video) Il Grande Fratello Vip 5 nella puntata di venerdì 9 ottobre ha avuto anche risvolti “nobiliari”. La contessa Patrizia De Blanck ha ricevuto la ben poco gradita visita della marchesa Daniela Del Secco D’aragona. La contessa nella casa con gli altri con gli altri concorrenti ha messo in dubbio la nobiltà della marchesa “ha fottut0 il titolo ha un mio amico”. E poi gliela fanno vedere mentre da Barbara D’Urso la accusa di mancanza di stile.  Chiamati Andrea ed Enock in confessionale per dar loro il compito di ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 10 ottobre 2020)Vip 5furiosa tra lae la) IlVip 5 nella puntata di venerdì 9 ottobre ha avuto anche risvolti “nobiliari”. LaPatrizia Deha ricevuto la ben poco gradita visita dellaDaniela Del Secco D’aragona. Lanella casa con gli altri con gli altri concorrenti ha messo in dubbio la nobiltà della“ha fottut0 il titolo ha un mio amico”. E poi gliela fanno vedere mentre da Barbara D’Urso la accusa di mancanza di stile.  Chiamati Andrea ed Enock in confessionale per dar loro il compito di ...

IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - franzisksksksk : oggi un risveglio peggiore di quello di martedì mattina, più a lutto che per l'uscita di Franceska una disgrazia s… - sciurini_ : @GIGUG1N quello che mi chiedi anche io porca troia a ogni ora del giorno c'è il grande fratello -