GF Vip news | Adua e Massimiliano nascondono altro? Stalking e rapporti intimi | la verità

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 10 ottobre 2020)Morra eDel Vesco continuano a essere protagonisti del Grande Fratello Vip 2020 per via del loro burrascoso passato. Dopo che i due attori hanno ammesso di non essere mai stati assieme, essendo stata la loro storia solo una trovata mediatica dell’agenzia per cui lavoravano, si è scoperto che in realtà qualcosa c’è stato. Messi a confronto in puntata, infatti,– che all’anagrafe si chiamano Gabriele e Rosalinda – si sono lasciati sfuggire nuove verità. O meglio, è stato Morra che alla domanda se avesse mai fatto sesso conha risposto “ni”, lasciando intendere che comunque qualcosa del genere ci sarebbe stato.ha negato e poi i due insieme hanno spiegato come in ...