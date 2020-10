Fiumicino, ancora molto alto il numero dei positivi. Montino: ‘Massimo rispetto delle regole’ (Di sabato 10 ottobre 2020) “Sta lentamente scendendo, ma rimane sempre alto, il numero delle persone che sono positive al coronavirus”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “I dati della Asl RM3 aggiornati ad oggi ci dicono che a Fiumicino ci sono 39 persone positive e 11 in sorveglianza attiva – spiega il sindaco -. In sostanza, le persone positive sono appena 4 in meno rispetto all’ultimo aggiornamento. Dobbiamo continuare a stare molto attenti. Tutte e tutti”. “Sta proseguendo, in questi giorni, la campagna di screening nelle scuole del territorio, sia comunali che statali – aggiunge Montino – e ricordo che è obbligatorio l’uso della mascherina anche all’esterno, oltre che rimanere vietati in maniera ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 ottobre 2020) “Sta lentamente scendendo, ma rimane sempre, ilpersone che sono positive al coronavirus”. Lo dichiara il sindaco Esterino. “I dati della Asl RM3 aggiornati ad oggi ci dicono che aci sono 39 persone positive e 11 in sorveglianza attiva – spiega il sindaco -. In sostanza, le persone positive sono appena 4 in menoall’ultimo aggiornamento. Dobbiamo continuare a stareattenti. Tutte e tutti”. “Sta proseguendo, in questi giorni, la campagna di screening nelle scuole del territorio, sia comunali che statali – aggiunge– e ricordo che è obbligatorio l’uso della mascherina anche all’esterno, oltre che rimanere vietati in maniera ...

CorriereCitta : Fiumicino, ancora molto alto il numero dei positivi. Montino: ‘Massimo rispetto delle regole’ - MinelliFlavio : In fila al Drive in covid di Fiumicino dalle 20 di ieri. Davanti ancora almeno 150 auto. Tre ore? Cinque? Chissà. T… - lorenzocattivo : Sono in fila al #drivein di fiumicino per fare il test del #covid. Sono arrivato alle 14:00. C’è una postazione sol… - celenostalgia : Un figlio, il raffreddore e una notte al drive in di Fiumicino per un #tampone. Il racconto di una madre a… - ilfaroonline : #Covid_19, a Fiumicino contagi ancora in crescita: salgono a 43 i positivi accertati -

Caos tamponi Covid a Roma: code chilometriche e attese di 15 ore

Il drive-in di Fiumicino è stato preso d'assalto da migliaia ... Dopo 9 ore non siamo ancora all’imbuto finale, ci dicono che ne serviranno altre 3 per arrivare alla postazione per fare il ...

