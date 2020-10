Dayane Mello non ha ricevuto la chiamata della figlia, ripicca di Stefano Sala (Di sabato 10 ottobre 2020) Dayane Mello ha pianto disperatamente dopo la puntata del Gf Vip. Il motivo è sua figlia Sofia. In questi giorni gli autori hanno dato la possibilità ai concorrenti che hanno dei figli piccoli di far loro una telefonata. Come è stato mostrato nella clip di stasera, Dayane non ha ricevuto la chiamata della figlia. In un primo momento forse non si è posta tante domande, pensando che sarebbe arrivato il suo turno. Ed è per questo che nel corso della puntata abbiamo quindi visto Myriam parlare con il suo piccolo Jaques, Matilde ascoltare le sue adorate gemelle, Pierpaolo chiacchierare con il suo Leonardo. E ovviamente Elisabetta Gregoraci ha avuto modo di parlare con Nathan Falco. Chi invece non ha sentito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 ottobre 2020)ha pianto disperatamente dopo la puntata del Gf Vip. Il motivo è suaSofia. In questi giorni gli autori hanno dato la possibilità ai concorrenti che hanno dei figli piccoli di far loro una telefonata. Come è stato mostrato nella clip di stasera,non hala. In un primo momento forse non si è posta tante domande, pensando che sarebbe arrivato il suo turno. Ed è per questo che nel corsopuntata abbiamo quindi visto Myriam parlare con il suo piccolo Jaques, Matilde ascoltare le sue adorate gemelle, Pierpaolo chiacchierare con il suo Leonardo. E ovviamente Elisabetta Gregoraci ha avuto modo di parlare con Nathan Falco. Chi invece non ha sentito ...

