Covid | Kim Jong-Un assicura | “Da noi in Corea del Nord nessun caso”

Qual è la situazione coronavirus in Corea? Stando a quanto affermato da Kim Jong-Un: "nessun caso di Covid nel mio Paese". Poi Kim Jong-Un avrebbe ribadito la sua intenzione di continuare la corsa agli armamenti preventivi. Infine un ringraziamento ai cittadini per aver rispettato le misure anti Covid. Kim Jong-Un ha presenziato l'annuale parata militare

