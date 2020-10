Covid, calo dei contagi in Campania: 664 positivi su 9mila tamponi, 2 morti (Di sabato 10 ottobre 2020) Covid, il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania: ?positivi del giorno: 664tamponi del giorno: 9.031Totale positivi: 17.897Totale... Leggi su ilmattino (Di sabato 10 ottobre 2020), il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione: ?del giorno: 664del giorno: 9.031Totale: 17.897Totale...

Covid, il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania: Positivi del giorno: 664 Tamponi del giorno: 9.031 Totale positivi: 17.897 Totale tamponi: 673.472 Deceduti del giorno: 2 Totale ...

Nessuno va più a Cuba

I primi tre casi di coronavirus sull’isola erano stati segnalati l’11 ... i voli commerciali erano stati ridotti e quelli charter vietati, con un grosso calo degli arrivi di turisti statunitensi nel ...

