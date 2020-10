Coronavirus, i numeri in chiaro. L’infettivologa Taliani: «Al Centro Sud improvviso aumento dei casi: come al Nord a inizio pandemia» (Di sabato 10 ottobre 2020) I dati del bollettino della Protezione Civile dicono che l’epidemia di Coronavirus non rallenta, anzi. I contagi, +5.724 nuovi casi oggi e +5.372 ieri, non aumentavano così velocemente da fine marzo, anche se oggi vengono fatti più tamponi. Rispetto ad allora la situazione nelle terapie intensive è meno preoccupante: complessivamente non sono ancora a rischio sovraffollamento, ma ci sono delle aree più critiche. A Roma, per esempio, cento pazienti sono stati trasferiti in albergo, mentre in Campania oltre la metà dei posti disponibili in terapia intensiva risultano occupati. Il Sud, che è riuscito a proteggersi dall’epidemia nella prima fase grazie al lockdown, adesso sembra essere pronto ad esplodere. Secondo Gloria Taliani, infettivologa e ordinaria di Malattie Infettive ... Leggi su open.online (Di sabato 10 ottobre 2020) I dati del bollettino della Protezione Civile dicono che l’epidemia dinon rallenta, anzi. I contagi, +5.724 nuovioggi e +5.372 ieri, non aumentavano così velocemente da fine marzo, anche se oggi vengono fatti più tamponi. Rispetto ad allora la situazione nelle terapie intensive è meno preoccupante: complessivamente non sono ancora a rischio sovraffollamento, ma ci sono delle aree più critiche. A Roma, per esempio, cento pazienti sono stati trasferiti in albergo, mentre in Campania oltre la metà dei posti disponibili in terapia intensiva risultano occupati. Il Sud, che è riuscito a proteggersi dall’epidemia nella prima fase grazie al lockdown, adesso sembra essere pronto ad esplodere. Secondo Gloria, infettivologa e ordinaria di Malattie Infettive ...

