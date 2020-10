Confermata la data di presentazione dei Huawei Mate 40, giorno ed orario (Di sabato 10 ottobre 2020) Sapevamo che i Huawei Mate 40 (di cui potete ammirare la presunta foto dal vivo insieme ad iPhone 12 in questo articolo) sarebbero potuti essere presentati il 22 ottobre (ve ne avevamo parlato qui), ed infatti così sarà: lo ha da poco confermato il produttore cinese, parlando addirittura di ‘potere senza precedenti’ e confermando anche l’orario dell’evento (alle ore 14 CEST). L’immagine promozionale che accompagna l’intervento social su Twitter mostra una cupola circolare che segnala, ancora una volta, il design sferico della fotocamera, e probabilmente il nuovo zoom che la contraddistinguerà. Facciamo notare che l’OEM non ha mai utilizzato la fotocamera periscopica a bordo dei dispositivi della serie Mate, conservandone l’esclusiva per gli smartphone ... Leggi su optimagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Sapevamo che i40 (di cui potete ammirare la presunta foto dal vivo insieme ad iPhone 12 in questo articolo) sarebbero potuti essere presentati il 22 ottobre (ve ne avevamo parlato qui), ed infatti così sarà: lo ha da poco confermato il produttore cinese, parlando addirittura di ‘potere senza precedenti’ e confermando anche l’dell’evento (alle ore 14 CEST). L’immagine promozionale che accompagna l’intervento social su Twitter mostra una cupola circolare che segnala, ancora una volta, il design sferico della fotocamera, e probabilmente il nuovo zoom che la contraddistinguerà. Facciamo notare che l’OEM non ha mai utilizzato la fotocamera periscopica a bordo dei dispositivi della serie, conservandone l’esclusiva per gli smartphone ...

