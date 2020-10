Ci sono molecole organiche sulla superficie dell’asteroide Bennu. Ecco cosa vuol dire (Di sabato 10 ottobre 2020) Immagine ottenuta dalle telecamere della superficie di Bennu ad una distanza di 24 chilometri (foto: NASA/Goddard/University of Arizona)Dopo la scoperta della fosfina su Venere, il Sistema Solare non smette di regalarci sorprese, stavolta con il piccolo – ma non troppo – asteroide Bennu, studiato oggi dalla missione Osiris-Rex, un antichissimo oggetto celeste fonte di informazioni sulla formazione della Terra e degli altri pianeti del sistema. Uno studio coordinato da Amy Simon del Goddard Space Flight Center della Nasa a Greenbelt, nel Maryland, conferma un’importante ipotesi degli astronomi, ovvero che su Bennu ci sono tracce di composti organici diffusi su tutta la sua superficie. Queste molecole organiche ... Leggi su wired (Di sabato 10 ottobre 2020) Immagine ottenuta dalle telecamere delladiad una distanza di 24 chilometri (foto: NASA/Goddard/University of Arizona)Dopo la scoperta della fosfina su Venere, il Sistema Solare non smette di regalarci sorprese, stavolta con il piccolo – ma non troppo – asteroide, studiato oggi dalla missione Osiris-Rex, un antichissimo oggetto celeste fonte di informazioniformazione della Terra e degli altri pianeti del sistema. Uno studio coordinato da Amy Simon del Goddard Space Flight Center della Nasa a Greenbelt, nel Maryland, conferma un’importante ipotesi degli astronomi, ovvero che sucitracce di composti organici diffusi su tutta la sua. Queste...

Queste molecole organiche contengono elementi chimici essenziali per la vita e dunque potrebbero aiutare a far luce sul ruolo di Bennu e di altri asteroidi nella comparsa sulla Terra di composti ...

