Chi era Anton Wilhem Amo e perché Google gli ha dedicato un Doodle (Di sabato 10 ottobre 2020) Chi era Anton Wilhem Amo, il filosofo al quale Google ha dedicato un Doodle nella giornata del 10 ottobre. Il 10 ottobre Google dedica un Doodle ad Anton Wilhelm Amo, ma pochi sanno di chi si tratta. Chi era Anton Wilhem Amo Anthony William Amo era un filosofo di origini africane. Per la precisione era originario del Ghana, o meglio di quello che oggi identifichiamo come il Ghana. Ancora piccolo si trasferisce in Germania. Per l’esattezza venne portato in Germania dalla Compagnia olandese delle Indie occidentali. Il piccolo è un dono per i duchi August Wilhelm e Ludwig Rudolf von Wolfenbüttel, che lo educarono e lo crebbero come un membro della famiglia. Studia alla Wolfenbüttel ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 ottobre 2020) Chi eraAmo, il filosofo al qualehaunnella giornata del 10 ottobre. Il 10 ottobrededica unadWilhelm Amo, ma pochi sanno di chi si tratta. Chi eraAmo Anthony William Amo era un filosofo di origini africane. Per la precisione era originario del Ghana, o meglio di quello che oggi identifichiamo come il Ghana. Ancora piccolo si trasferisce in Germania. Per l’esattezza venne portato in Germania dalla Compagnia olandese delle Indie occidentali. Il piccolo è un dono per i duchi August Wilhelm e Ludwig Rudolf von Wolfenbüttel, che lo educarono e lo crebbero come un membro della famiglia. Studia alla Wolfenbüttel ...

BentivogliMarco : @BarillariDav la parola eretico era riservava a chi grazie ad grande capacità di formulare pensieri critico, portav… - Maurizio_Lupi : Il #Mose funziona alla faccia di chi diceva che era “ un’opera inutile e dannosa” !!! Quante discussioni , quante p… - lucasofri : A un certo punto, un po’ di anni fa, alcuni dissero che non se la sentivano più di andare allo stadio per l’aria ch… - IGuastafake : @DSantanche Che chi condivide questo è o un cretino o in malafede:sappiamo che il covid c'era già a novembre,sappia… - marta_giuliani9 : @80void Almeno Tommaso non ha avuto bisogno di crearsi finte storie per entrare nella casa, perché onestamente chi… -