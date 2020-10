We Are Who We Are, la recensione: alla scoperta di se stessi nella serie di Guadagnino (Di venerdì 9 ottobre 2020) La recensione di We Are Who We Are, la serie TV di Luca Guadagnino: amori, amicizie e ricerca della propria identità nella cornice di una base militare americana in Veneto. La ricerca di un significato, nella sua essenza di indagine dispersiva, confusa, perennemente incerta, è uno dei tratti distintivi dell'adolescenza: il periodo in cui si tenta di attribuire significato anche a se stessi, mediante la definizione di un'identità spesso ancora tutta in divenire. Si tratta di uno dei temi centrali del racconto in otto episodi di cui ci accingiamo a parlare in questa recensione di We Are Who We Are, la serie TV diretta da Luca Guadagnino per HBO e Sky Atlantic su un soggetto dello scrittore Paolo Giordano, sviluppato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ladi We Are Who We Are, laTV di Luca: amori, amicizie e ricerca della propria identitàcornice di una base militare americana in Veneto. La ricerca di un significato,sua essenza di indagine dispersiva, confusa, perennemente incerta, è uno dei tratti distintivi dell'adolescenza: il periodo in cui si tenta di attribuire significato anche a se, mediante la definizione di un'identità spesso ancora tutta in divenire. Si tratta di uno dei temi centrali del racconto in otto episodi di cui ci accingiamo a parlare in questadi We Are Who We Are, laTV diretta da Lucaper HBO e Sky Atlantic su un soggetto dello scrittore Paolo Giordano, sviluppato ...

repubblica : Luca Guadagnino, 'We are who we are': 'Parla delle nostre fragilità' videointervista - sentieriselvagg : La nostra presentazione di We Are Who We Are, la serie diretta da Luca Guadagnino in onda da stasera su Sky Atlanti… - zazoomblog : We are who we are: quante puntate durata e quando finisce la serie tv Sky - #quante #puntate #durata #quando - zazoomblog : We are who we are la trama della nuova serie Sky: di cosa parla - #trama #della #nuova #serie #parla - LiberoPetrucci : In We are who we are i newyorkesi bianchi appena arrivati parlano italiano, l’addetta di colore che sta in Italia d… -