Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2020 ore 10 | 30

(Di venerdì 9 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 9 OTTOBREORE 10.20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL VIADOTTO DELLA MAGLIA LAVORI CAUSANO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. CODE A TRATTI TRA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E CASILINA CODE ANCHE QUI SULLA CASILINA TRA VIA DI TORRE SPACCATA E VIA DI TOR VERGATA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE RIMANENDO SULLA CASILINA, TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRAME LE DIREZIONI NEI PRESSI DI BORGHESIANA, LAGHETTO E COLONNA SI STA IN CODA SU VIA DI TOR VERGATA TRA VIA TUSCOLANA E VIA LUIGI SCHIAVONETTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’ARDEATINA PERMANGONO CODE TRA RACCORDO ANULARE E VIA DI ...