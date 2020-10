Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan: la scena hot con Clint Eastwood fu suggerita dalle sue fan (Di venerdì 9 ottobre 2020) La scena hot di Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan, con Clint Eastwood, fu introdotta nel copione su suggerimento dalle sue fan asiatiche. Secondo John Milius, lo sceneggiatore di Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan, la scena di sesso con la donna asiatica, Sunny, interpretata da Adele Yoshioka, è presente nella sceneggiatura soltanto perché Clint Eastwood ricevette moltissime lettere da parte delle sue fan. Prima dell'inizio delle riprese lo studio cinematografico venne sommerso da lettere inviate da donne asiatiche che contenevano proposte sessuali, per questo motivo Milius decise di inserire nel copione una scena hot che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lahot di Una 44per l', con, fu introdotta nel copione su suggerimentosue fan asiatiche. Secondo John Milius, lo sceneggiatore di Una 44per l', ladi sesso con la donna asiatica, Sunny, interpretata da Adele Yoshioka, è presente nella sceneggiatura soltanto perchéricevette moltissime lettere da parte delle sue fan. Prima dell'inizio delle riprese lo studio cinematografico venne sommerso da lettere inviate da donne asiatiche che contenevano proposte sessuali, per questo motivo Milius decise di inserire nel copione unahot che ...

