Svolta nel caso di Giggino Wifi, la mamma lo riconosce in un video (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si apre una speranza per la mamma di Giggino Wifi, scomparso tre anni fa, che in un video che le hanno mostrato ha detto “È mio figlio” C’è una Svolta nel caso di Giggino Wifi ed è tutto merito di “Chi l’ha visto?” il programma in onda ogni mercoledì su Rai 3 condotto da Federica … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si apre una speranza per ladi, scomparso tre anni fa, che in unche le hanno mostrato ha detto “È mio figlio” C’è unaneldied è tutto merito di “Chi l’ha visto?” il programma in onda ogni mercoledì su Rai 3 condotto da Federica … L'articolo proviene da YesLife.it.

dellorco85 : Sto qua era pure candidato Presidente nel 2013. Una cosa imbarazzante per il moVimento (ora espulso). È la dimostra… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Si è svolta questa mattina la presentazione della #mostra 'Intorno a #Michelangelo: i tesori rinascimentali di Albissola… - focusmo3 : Si è svolta oggi, giovedì 8 ottobre, la prima edizione interamente digitale di Toluna Digital Insights Summit, l’es… - PatriziaF68 : RT @PossibileRE: 244 giorni: è quanto #PatrickZaki ha già trascorso nel carcere di Tora, in #Egitto. Otto mesi che diventeranno presto nove… - EnneLuisa : RT @PossibileRE: 244 giorni: è quanto #PatrickZaki ha già trascorso nel carcere di Tora, in #Egitto. Otto mesi che diventeranno presto nove… -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta nel "È mio figlio quello nel video". Svolta nel caso di Giggino Wifi, scomparso 3 anni fa L'HuffPost Almanacco Del 9 Ottobre

di cui beneficia nel controllare interi territori. È un punto di svolta perché fino a quel momento “cosa nostra” veniva rappresentata con toni quasi epici, che finivano per mitizzare, piuttosto che ...

File al pronto soccorso e i parenti nei tendoni, di giorno al caldo e di notte al freddo

Con l’arrivo della brutta stagione crescono i disagi anche all’ospedale di Treviglio per chi accompagna i propri parenti al Pronto soccorso. Il problema di dove far aspettare i congiunti ...

di cui beneficia nel controllare interi territori. È un punto di svolta perché fino a quel momento “cosa nostra” veniva rappresentata con toni quasi epici, che finivano per mitizzare, piuttosto che ...Con l’arrivo della brutta stagione crescono i disagi anche all’ospedale di Treviglio per chi accompagna i propri parenti al Pronto soccorso. Il problema di dove far aspettare i congiunti ...