Sondaggi politici elettorali: la lista Giuseppe Conte prenderebbe l’11,5 per cento (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 9 ottobre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Una lista “Giuseppe Conte” arriverebbe ad oggi all’11,5 per cento dei consensi: a riportarlo è un Sondaggio Agi/YouTrend, che sottolinea come, per Conte, sarebbe forse più conveniente mettersi a capo di una lista tutta sua piuttosto che aspirare alla leadership del Movimento 5 Stelle, dal momento che – da sola – questa lista varrebbe quasi quanto lo stesso M5S (11,5 per cento contro 12,3 per cento) ma nel secondo caso il premier erediterebbe tutti i nodi del Movimento e le ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020)oggi 9 ottobre 2020: ultimissimi dati– Una” arriverebbe ad oggi all’11,5 perdei consensi: a riportarlo è uno Agi/YouTrend, che sottolinea come, per, sarebbe forse più conveniente mettersi a capo di unatutta sua piuttosto che aspirare alla leadership del Movimento 5 Stelle, dal momento che – da sola – questavarrebbe quasi quanto lo stesso M5S (11,5 percontro 12,3 per) ma nel secondo caso il premier erediterebbe tutti i nodi del Movimento e le ...

CarloCalenda : Se passaste il tempo dedicato a parlare di sondaggi, alleanze, simpatia e antipatia dei leader etc a verificare pro… - LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI, LA LEGA DI SALVINI È IL PARTITO CHE CRESCE DI PIÙ: È AL 24,8 PER CENTO - La7tv : #ottoemezzo Gianrico #Carofiglio su #Salvini: 'Non credo sia il suo atteggiamento ondivago rispetto alla pandemia a… - Mirko04129539 : RT @fenice_risorta: Giusto x far sapere?????? - we_ci65 : RT @fenice_risorta: Giusto x far sapere?????? -