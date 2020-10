Siamo o no nella seconda ondata? Cosa dicono i modelli matematici (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le ultime misure adottate dal governo hanno rappresentato un parziale passo indietro per tentare di scongiurare l’aumento dei contagi e far risalire la curva epidemiologica in Italia. Gli effetti, come già accaduto nel mese di marzo, non saranno immediati e mostreranno i primi risultati tra qualche settimana. Nel frattempo i numeri continuano a crescere: sia per quel che riguarda i nuovi contagiati (fortunatamente c’è anche un buon livello di persone dichiarate guarite ogni giorno) sia per quanto concerne i cittadini ricoverati con sintomi e in terapia intensiva. E proprio attorno a questi dati si evidenzia la nuova evoluzione del Coronavirus in Italia. Ma si può già parlare di seconda ondata? LEGGI ANCHE > Siamo a 1200 casi dal numero massimo di positivi in un giorno La situazione ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le ultime misure adottate dal governo hanno rappresentato un parziale passo indietro per tentare di scongiurare l’aumento dei contagi e far risalire la curva epidemiologica in Italia. Gli effetti, come già accaduto nel mese di marzo, non saranno immediati e mostreranno i primi risultati tra qualche settimana. Nel frattempo i numeri continuano a crescere: sia per quel che riguarda i nuovi contagiati (fortunatamente c’è anche un buon livello di persone dichiarate guarite ogni giorno) sia per quanto concerne i cittadini ricoverati con sintomi e in terapia intensiva. E proprio attorno a questi dati si evidenzia la nuova evoluzione del Coronavirus in Italia. Ma si può già parlare di? LEGGI ANCHE >a 1200 casi dal numero massimo di positivi in un giorno La situazione ...

Sono dodici i nuovi contagi da Covid-19 emersi nelle ultime ventiquattro ore nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio dell'Asl Toscana Nord Ovest ...

Prosegue l'avvio delle lezioni in presenza

+++ RIPROPONIAMO ANCHE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA +++ L’Ateneo comunica che l’avvio delle lezioni in presenza, già in corso a partire dal 5 ottobre, proseguirà secondo il ...

