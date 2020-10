Serie A, ipotesi Playoff: posizione chiara della Juventus, le ultimissime (Di venerdì 9 ottobre 2020) Serie A – Il dominio bianconero degli ultimi anni, per molti è un problema. Ed in lega, la proposta dei Playoff per fermare la Juventus prende quota. Quando un paio di settimane fa Infantino disse: “Credo che, specialmente in questo periodo complicato, sia necessario mettere varie idee sul tavolo. Come fare per rendere una competizione più interessante? Il campionato italiano è stato veramente appassionante un questi ultimi anni? Che tipo di torneo è se il 90% delle squadre possono ambire al massimo al secondo posto?” era palese parlasse dei Playoff. Novità importanti arrivano su questo fronte. Serie A, ipotesi Playoff: Juventus contraria Adesso la Lega di Serie A vorrebbe introdurli ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 9 ottobre 2020)A – Il dominio bianconero degli ultimi anni, per molti è un problema. Ed in lega, la proposta deiper fermare laprende quota. Quando un paio di settimane fa Infantino disse: “Credo che, specialmente in questo periodo complicato, sia necessario mettere varie idee sul tavolo. Come fare per rendere una competizione più interessante? Il campionato italiano è stato veramente appassionante un questi ultimi anni? Che tipo di torneo è se il 90% delle squadre possono ambire al massimo al secondo posto?” era palese parlasse dei. Novità importanti arrivano su questo fronte.A,contraria Adesso la Lega diA vorrebbe introdurli ...

sara_lu : @cuore_luna8 Non ho seguito la serie per mettermi a fare ipotesi campate per aria, ma direi che è meglio così ?? - infoitsport : Serie A, torna l’ipotesi della bolla: lo scenario che non piace ai calciatori - calciomercatoit : ??#SerieA - Cresce l'allarme contagi: ipotesi modifica protocollo - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus-Napoli, il giudice rinvia la decisione: si allontana l'ipotesi della sconfitta a tavolino - TuttoMercatoWeb : Juventus-Napoli, il giudice rinvia la decisione: si allontana l'ipotesi della sconfitta a tavolino -