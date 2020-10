Sanremo 2021 | coppia bomba sul palco dell’Ariston | i nomi

Leggi su yeslife

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il festival diavrà due ospiti speciali: Roberto Benigni e Checco Zalone. I due showmen, tuttavia, si presenteranno al pubblico in una veste completamente inaspettata View this post on Instagram “Inizia l’avventura che ci porterà a #” Le case discografiche possono inviare le domande di partecipazione dei propri artisti a #Giovani entro il … L'articolosuldell’Ariston: iproviene da YesLife.it.