Sampdoria, nuove minacce per Ferrero: “Ho paura per i miei figli” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Momento delicato per Massimo Ferrero.Il presidente della Sampdoria non fa vita facile, ma questa volta si è dovuto rivolgere alla Questura capitolina. Nella sua residenza romana, infatti, proprio nelle scorse ore sarebbe stata rinvenuta una busta con proiettili. Un episodio verificatosi dopo anni di scritte sui muri nella residenza che ospita i giovani giocatori della Sampdoria, e addirittura, una ‘visita’ dei tifosi blucerchiati sotto casa. Dietro queste continue vessazioni ci sarebbe il malcontento dei supporters Doriani per la vendita della società e il perfezionamento di una trattativa di cessione.Sampdoria, Ferrero: “Club non in vendita, ecco la verità su Vialli. Serie B? Mi costerebbe meno, ma…”“Ho paura per i ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 ottobre 2020) Momento delicato per Massimo.Il presidente dellanon fa vita facile, ma questa volta si è dovuto rivolgere alla Questura capitolina. Nella sua residenza romana, infatti, proprio nelle scorse ore sarebbe stata rinvenuta una busta con proiettili. Un episodio verificatosi dopo anni di scritte sui muri nella residenza che ospita i giovani giocatori della, e addirittura, una ‘visita’ dei tifosi blucerchiati sotto casa. Dietro queste continue vessazioni ci sarebbe il malcontento dei supporters Doriani per la vendita della società e il perfezionamento di una trattativa di cessione.: “Club non in vendita, ecco la verità su Vialli. Serie B? Mi costerebbe meno, ma…”“Hoper i ...

Ferrero, purtroppo, non è nuovo a questi fatti. Tempo fa aveva già presentato una denuncia a Genova a seguito di un blitz di alcuni tifosi blucerchiati in un ristorante dopo lui stava cenando. Gli ...

