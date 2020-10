Ricetta Acqua Horchata | una bevanda messicana

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 9 ottobre 2020) . L’è senza dubbio una delle più popolari sui tavoli messicani, essendo unarinfrescante e dolce che piace a tutti.venne in Messico attraverso la colonizzazione degli spagnoli, che tradizionalmente l’hanno bevuto a Valencia, in Spagna. Hanno adottato questa usanza dagli arabi, che hanno preparato unazuccherata con un tubero chiamato zigolo dolce (di origine africana). In Messico, non avendo zigolo dolce, iniziarono a sperimentare mais e riso; Il consumo con quest’ultimo ingrediente è il più utilizzato in Messico, specialmente nell’area dello Yucatan....