Più Eros, meno Thanatos (Di sabato 10 ottobre 2020) C’è una scena nel film Miss Marx di Susanna Nicchiarelli che fa pensare a tutte le volte in cui le donne si ritrovano a parlare da sole davanti a un uomo. Qui, fatalità, lui dorme, mentrelei lo guarda, gli deterge la fronte e gli parla come se la stesse ascoltando. Quello che gli racconta è una storia di donne dominate dagli uomini, organizzate per essere asservite al potere di un padre un marito un uomo che ha sempre avuto bisogno … Continua L'articolo Più Eros, meno Thanatos proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 10 ottobre 2020) C’è una scena nel film Miss Marx di Susanna Nicchiarelli che fa pensare a tutte le volte in cui le donne si ritrovano a parlare da sole davanti a un uomo. Qui, fatalità, lui dorme, mentrelei lo guarda, gli deterge la fronte e gli parla come se la stesse ascoltando. Quello che gli racconta è una storia di donne dominate dagli uomini, organizzate per essere asservite al potere di un padre un marito un uomo che ha sempre avuto bisogno … Continua L'articolo Piùproviene da il manifesto.

CiulliSandra : @EROS01813189 ??????bravo Eros!! Che due palle!! Non se ne può più! - traluscoefusco : @diseretode Tantissimo! Già la Special Edition mi sembrava bellissima, ma questa è di un altro livello, non so perc… - loredanaluzi17 : @Shaula1981 sono daccordo con Antonio..una delle più belle canzoni di Eros R.!??Buona serata Rossella, di tutto ??!???????? - CarmenCostanza1 : @Rockydialogo @stanzaselvaggia Anche Eros lo è... è comunque il più noto cantante in Italia è Vasco Rossi.. ma credo che non lo sia... - Rockydialogo : @kiara_palmieri @stanzaselvaggia Vasco riempe gli stadi, è molto apprezzato, seguito e amato ma non è considerato i… -

Ultime Notizie dalla rete : Più Eros Uomo più bello del mondo | foto QueerBlog