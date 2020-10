Padre Maccalli e Nicola Chiacchio sono liberi

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Due ostaggi italiani, tenuti prigionieri da jihadisti legati ad Al Qaeda,stati liberati nelle scorse ore in Mali. Si tratta diPier Luigie di. L'intervento per la liberazione – confermata ufficialmente dalla Farnesina – è stato condotto dal personale dell'Aise con la collaborazione delle stesse autorità e dei servizi maliani. Un'operazione che si è conclusa dopo intensa attività di intelligence. Insieme ai due italiani, hanno riacquistato la libertà anche l'ex ministro delle Finanze maliano, Soumaila Cisse, e la cooperante francese, Sophie Petronin: il primo era stato rapito a marzo scorso, mentre la seconda nel dicembre del 2016. Appartenente alla diocesi di Crema,era ...

Avvenire_Nei : ?? Una bellissima notizia: liberato padre #Maccalli ?? - GiuseppeConteIT : Padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio, rapiti in Africa tra il 2018 e il 2019, sono liberi e stanno rientrand… - luigidimaio : Una bella notizia: padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono finalmente liberi e stanno bene. Erano stati r… - Dixy62553861 : RT @Avvenire_Nei: ?? Una bellissima notizia: liberato padre #Maccalli ?? - Adnkronos : #PadreMaccalli e #Chiacchio saranno sentiti da pm Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Padre Maccalli

Lo dichiara mons. Laurent Lompo, vescovo di Niamey, dopo la liberazione ieri sera in Mali di padre Pier Luigi Maccalli in Mali. Il religioso, quando è stato rapito due anni fa (17 settembre 2018) in ...Roma, 09 ott 09:44 - (Agenzia Nova) - La viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha accolto con “immensa felicità” la liberazione di padre Pierluigi ...