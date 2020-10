MotoGP, GP Francia Le Mans 2020: risultati e classifica prove libere 1, Smith davanti (Di venerdì 9 ottobre 2020) Bradley Smith fa registrare il giro più veloce al termine delle prove libere 1 del Gran Premio di Le Mans di MotoGP. Nella prima sessione del venerdì sul circuito di Le Mans, il pilota britannico dell’Aprilia riesce a precedere tutti e ferma il cronometro sul tempo di 1’43″804. Dietro di lui spiccano gli ottimi tempi di Johann Zarco e Danilo Petrucci. Virtualmente in Q2 Valentino Rossi che fa segnare l’ottavo crono con 0″707 di ritardo da Smith. Quinto invece Andrea Dovizioso e settimo Franco Morbidelli con buone sensazioni sul bagnato. La classe regina farà il suo ritorno in pista nel pomeriggio alle ore 14:10 con le seconde libere che chiudono la giornata di ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Bradleyfa registrare il giro più veloce al termine delle1 del Gran Premio di Ledi. Nella prima sessione del venerdì sul circuito di Le, il pilota britannico dell’Aprilia riesce a precedere tutti e ferma il cronometro sul tempo di 1’43″804. Dietro di lui spiccano gli ottimi tempi di Johann Zarco e Danilo Petrucci. Virtualmente in Q2 Valentino Rossi che fa segnare l’ottavo crono con 0″707 di ritardo da. Quinto invece Andrea Dovizioso e settimo Franco Morbidelli con buone sensazioni sul bagnato. La classe regina farà il suo ritorno in pista nel pomeriggio alle ore 14:10 con le secondeche chiudono la giornata di ...

