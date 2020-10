Migranti | trent’anni di mancati progetti

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Li abbiamo costretti alla fame. Tra le righe delle centinaia di pagine del Rapporto della Caritas sull’immigrazione nel nostro Paese c’è una manciata di parole pesanti che descrivono una vergogna. Non è accaduto ovunque, ma bastano pochi casi per preoccuparsi. È la conferma che una parte del Paese e di chi lo governa fa della cattiveria la cifra dell’amministrazione. Come quei sindaci che mettevano i braccioli di traverso sulle panchine per impedire ai senza tetto di dormirci la notte, come chi chiude i bagni pubblici, come chi strappa le coperte a chi dorme per le strade reclamando motivi di pubblico decoro. Così «molti Comuni», denuncia la Caritas, hanno contravvenuto ad un diritto «basilare e inviolabile» e con creative delibere hanno negato il bonus spesa agli immigrati.