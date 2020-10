“Lo faccio per i miei figli”. Sandra Milo, un grande dispiacere a 87 anni: “Sono costretta” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sandra Milo ha 87 anni e continua a lavorare senza sosta per aiutare i figli rimasti purtroppo disoccupati. La famiglia di Sandra è numerosa: “Ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati – ha confessato in un’intervista a “Nuovo” – Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io, che ho la fortuna di essere in salute, devo lavorare per aiutare loro. E poi se devo fare una cosa non sto lì a riflettere più di tanto: è il pensiero che mi affatica”. Lo stato di pandemia da Coronavirus però non dà una mano a Sandra Milo, che nel frattempo ha perso alcune ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020)ha 87e continua a lavorare senza sosta per aiutare i figli rimasti purtroppo disoccupati. La famiglia diè numerosa: “Ho bisogno di lavorare per mantenere ifigli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati – ha confessato in un’intervista a “Nuovo” – Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io, che ho la fortuna di essere in salute, devo lavorare per aiutare loro. E poi se devo fare una cosa non sto lì a riflettere più di tanto: è il pensiero che mi affatica”. Lo stato di pandemia da Coronavirus però non dà una mano a, che nel frattempo ha perso alcune ...

