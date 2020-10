Le tv inglesi provano a lucrare sulle porte chiuse: match in pay-per-view e abbonati furiosi (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Premier non è mai stata interamente visibile in tv. S’è sempre riservata una quota di partite visibili solo allo stadio, soprattutto il sabato alle 15. Ora che però le porte chiuse causa pandemia hanno cambiato tutto, la lega e le tv stanno cercando di attrezzarsi. E la soluzione ricadrà sui portafogli dei tifosi, come al solito. Le principali emittenti britanniche che detengono i diritti di trasmissione della Premier hanno intenzione di lanciare un nuovo servizio pay-per-view, che permetterà a di poter guardare tutte le partite del campionato. Ma pagando, appunto. Con “una strategia che potrebbe far infuriare gli spettatori” – come scrive il Daily Mail – Sky Sports e BT Sport sono pronti a svelare il nuovo servizio extra abbonamento. Per sanare una stramba ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Premier non è mai stata interamente visibile in tv. S’è sempre riservata una quota di partite visibili solo allo stadio, soprattutto il sabato alle 15. Ora che però lecausa pandemia hanno cambiato tutto, la lega e le tv stanno cercando di attrezzarsi. E la soluzione ricadrà sui portafogli dei tifosi, come al solito. Le principali emittenti britanniche che detengono i diritti di trasmissione della Premier hanno intenzione di lanciare un nuovo servizio pay-per-, che permetterà a di poter guardare tutte le partite del campionato. Ma pagando, appunto. Con “una strategia che potrebbe far infuriare gli spettatori” – come scrive il Daily Mail – Sky Sports e BT Sport sono pronti a svelare il nuovo servizio extra abbonamento. Per sanare una stramba ...

Ewan McGregor ha provato a rivelare qualcosa sulla miniserie Obi-Wan per Disney+, ospite al Graham Norton Show: l'ispirazione al nume tutelare Alec Guinness, il previsto inizio delle ...

La nuova Bimota Tesi

Il giornalista inglese Alan Cathcart è stato il primo a portare la Bimota Tesi H2 in pista: ecco il video della moto a Misano ...

