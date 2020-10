L’AGCM denuncia 13 società luce e gas per condotte aggressive | ecco la lista

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020) L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) apre un procedimento istruttorio nei confronti di 13 societàe gas per diversi comportamenti scorretti nei confronti dell’utenza. L’elenco è il seguente: Enel Energia, Optima, Green Network, Illumia, Wekiwi, Sentra, Olimpia-Gruppo Sinergy, Gasway, Dolomiti Energia, E.On, Axpo, Audax, Argos.Un procedimento istruttorio è una fase procedurale di ricognizione e valutazione su un’accusa molto rilevante. Nello specifico, AGCM ha constatato delle mancanze nella comunicazione promozionale e nella documentazione contrattuale per le forniture di energia elettrica e gas sul mercato libero. Rispetto al mercato tutelato, significa che i clienti scelgono liberamente da quale venditore andare e quali condizioni accettare per le utenze.cosa ...