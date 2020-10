Invalidità civile | via libera all’aumento | a chi spetta

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Con la circolare applicativa emanata dall’INPS si compie l’ultimo, fondamentale, passaggio di un’importante misura che abbiamo inserito nel Decreto Agosto e che prevede l’aumento delle pensioni di invaliditàal 100%”. Lo sottolinea la Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in un post su Facebook spiegando che “grazie a questo provvedimento i cittadini in condizioni di invalidità totale e di età pari o superiore a 18 anni vedranno aumentare il proprio assegno mensile da 285 euro a circa 650 euro (considerati i livelli reddituali previsti dalla legge), in linea con i principi di una recente sentenza della Corte costituzionale. L’adeguamento decorre dal 20 luglio, data dalla quale sono riconosciuti gli arretrati a tutti i beneficiari di questa ...