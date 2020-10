II migrante è una persona, non una categoria. Partiamo da qui (Di venerdì 9 ottobre 2020) A pochi giorni dalla recisione dei decreti sicurezza di Matteo Salvini, con WeWorld nell’ambito del Terra di Tutti Film Festival accendiamo i riflettori sul tema delle migrazioni. Per farlo abbiamo scelto di partire da due ricerche perché per cambiare le cose è necessario partire dai dati, da come sono realmente i fatti, nei numeri e nelle parole.A Bologna abbiamo dunque presentato i risultati delle indagini commissionate a Ipsos ed all’Osservatorio di Pavia, la prima sulla percezione del fenomeno migratorio da parte degli italiani e la seconda sulla rappresentazione di migranti e migrazioni nei media, nei primi 6 mesi del 2020 in quotidiani e TG nazionali.Il dato che più mi ha colpito è quello per cui entrambi i rapporti evidenziano il sovradimensionamento del fenomeno migratorio a livello nazionale, sia sui media che nella percezione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) A pochi giorni dalla recisione dei decreti sicurezza di Matteo Salvini, con WeWorld nell’ambito del Terra di Tutti Film Festival accendiamo i riflettori sul tema delle migrazioni. Per farlo abbiamo scelto di partire da due ricerche perché per cambiare le cose è necessario partire dai dati, da come sono realmente i fatti, nei numeri e nelle parole.A Bologna abbiamo dunque presentato i risultati delle indagini commissionate a Ipsos ed all’Osservatorio di Pavia, la prima sulla percezione del fenomeno migratorio da parte degli italiani e la seconda sulla rappresentazione di migranti e migrazioni nei media, nei primi 6 mesi del 2020 in quotidiani e TG nazionali.Il dato che più mi ha colpito è quello per cui entrambi i rapporti evidenziano il sovradimensionamento del fenomeno migratorio a livello nazionale, sia sui media che nella percezione ...

