GLOW | Sunita Mani Arthie sulla cancellazione della serie Netflix | “È uno shock!”

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 9 ottobre 2020) La star di, interprete diPremkumar nellaci ha dato in esclusiva un commento. Questo 2020 non smette di sorprendere in negativo: alla situazione sanitaria mondiale e alla campagna elettorale per eleggere il nuovo Presidente degli USA che sembra sempre più uscita da un horror, si aggiunge ladi, una notizia da cui abbiamo ricevuto un commento in esclusiva da, l'interprete diha infatti deciso di cancellare lasulle signore del wrestling ideata da Liz ...