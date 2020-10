Giallo di Garlasco, Alberto Stasi: la decisione dopo no a revisione processo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Giallo di Garlasco: la decisione di Alberto Stasi dopo il rigetto della Corte d’Appello di Brescia sulla richiesta di revisione del processo Alberto Stasi continua a sperare nella revisione del processo che lo ha condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi. A seguito del rigetto della sua richiesta di revisione del processo da … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 9 ottobre 2020)di: ladiil rigetto della Corte d’Appello di Brescia sulla richiesta didelcontinua a sperare nelladelche lo ha condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi. A seguito del rigetto della sua richiesta didelda … L'articolo proviene da YesLife.it.

infoitinterno : Giallo di Garlasco, non sarà rivista la condanna per Alberto Stasi. I giudici: 'No alla revisione' - infoitinterno : Giallo di Garlasco, revisione del processo: la decisione del tribunale -