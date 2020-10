Enrico Montesano all’attacco: “E’ dannosa” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Enrico Montesano ci va giù duro: in un’intervista si scaglia senza mezzi termini esprimendo il suo pensiero Attore, comico ma anche imitatore, Enrico Montesano è una delle stelle teatrali e… Questo articolo Enrico Montesano all’attacco: “E’ dannosa” è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 9 ottobre 2020)ci va giù duro: in un’intervista si scaglia senza mezzi termini esprimendo il suo pensiero Attore, comico ma anche imitatore,è una delle stelle teatrali e… Questo articoloall’attacco: “E’ dannosa” è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

HuffPostItalia : Enrico Montesano: 'La mascherina è dannosa, non mi fido dei medici scelti dalla tv' - sciantokescia : RT @HuffPostItalia: Enrico Montesano: 'La mascherina è dannosa, non mi fido dei medici scelti dalla tv' - AntiBuonista : RT @HuffPostItalia: Enrico Montesano: 'La mascherina è dannosa, non mi fido dei medici scelti dalla tv' -