Eboli, arrestato per corruzione il sindaco appena rieletto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Guardia di FinanzaLe accuse mosse contro Massimo Cariello, il neo eletto sindaco di Eboli, sono quelle di corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio, abuso d’ufficio e falso ideologico: il primo cittadino è stato arrestato nella mattinata di venerdì 9 ottobre 2020. Cariello si trova ora agli arresti domiciari. Per quattro funzionari dei Comuni di Eboli e Cava dei Tirreni, invece, è scattata l’interdizione dai pubblici servizi. Eboli, neo sindaco arrestato per corruzione Era stato appena eletto sindaco di Eboli Massimo Cariello (con il 79,8%, ovvero 15.261 voti), candidato di centrosinistra arrestato per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Guardia di FinanzaLe accuse mosse contro Massimo Cariello, il neo elettodi, sono quelle di, rivelazione di segreto d’ufficio, abuso d’ufficio e falso ideologico: il primo cittadino è statonella mattinata di venerdì 9 ottobre 2020. Cariello si trova ora agli arresti domiciari. Per quattro funzionari dei Comuni die Cava dei Tirreni, invece, è scattata l’interdizione dai pubblici servizi., neoperEra statoelettodiMassimo Cariello (con il 79,8%, ovvero 15.261 voti), candidato di centrosinistraper ...

fattoquotidiano : Arrestato il sindaco di Eboli per corruzione: era stato appena rieletto, oggi era in programma la prima riunione di… - petergomezblog : Arrestato il #sindaco di #Eboli Massimo Cariello per corruzione: appena rieletto, oggi era in programma la prima ri… - fanpage : Arrestato il sindaco di Eboli Massimo Cariello per corruzione: era appena stato rieletto - Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Arrestato per corruzione sindaco di Eboli, era stato rieletto con l'80% dei voti #eboli - monika_mazurek : RT @claudio_2022: Eboli, il neo-sindaco di centrosinistra Massimo Cariello arrestato 36 ore dopo aver formato la giunta. Per irregolarità i… -