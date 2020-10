Covid, dal molecolare al salivare: ecco i test per scovare il virus (Di venerdì 9 ottobre 2020) La corsa del Covid e lo spettro sempre più reale di una seconda ondata di contagi pone in primo piano l'esigenza di individuare le persone positive, così da scongiurare cluster e focolai. Ma quali strumenti, allo stato attuale, sono a disposizione per individuare chi ha contratto il virus? L'Irccs Spallanzani di Roma ha fatto chiarezza sui diversi tipi di analisi: dal test molecolare, il cosiddetto “tampone” agli ultimi nati, i test salivari. ecco gli strumenti a disposizione per scovare il Sars-Cov-2: caratteristiche, punti di forza e di debolezza Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 9 ottobre 2020) La corsa dele lo spettro sempre più reale di una seconda ondata di contagi pone in primo piano l'esigenza di individuare le persone positive, così da scongiurare cluster e focolai. Ma quali strumenti, allo stato attuale, sono a disposizione per individuare chi ha contratto il? L'Irccs Spallanzani di Roma ha fatto chiarezza sui diversi tipi di analisi: dal, il cosiddetto “tampone” agli ultimi nati, isalivari.gli strumenti a disposizione peril Sars-Cov-2: caratteristiche, punti di forza e di debolezza

Bologna, 10 ottobre 2020 – Cresce in maniera vistosa il numero di contagi da Covid in provincia di Bologna. Secondo quanto emerso dal bollettino sul Coronavirus di oggi, 10 ottobre, i nuovi casi nell’ ...

Coronavirus, in Calabria 68 nuovi positivi

CATANZARO (ITALPRESS) - In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 218.830 soggetti per un totale di 220.936 tamponi eseguiti (allo ...

