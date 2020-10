Cose per le quali GQ è vostro, l'editoriale del direttore (Di venerdì 9 ottobre 2020) Piccole Cose, che fanno piacere. Qualche settimana fa una “neo lettrice” – il nome non lo rivelo per non denunciarla – mi ha scritto raccontando di aver sgraffignato dalla casella delle lettere di un vicino la copia in abbonamento di GQ: «So che non è una bella cosa, ma tanto lui non torna per un sacco di tempo. Comunque, proprio bello». Un’edicola di New York, @casamagazinesnyc, che ha come slogan #longliveprint, ci ha dedicato una bellissima stories su Instagram, innamorata della cover di Maurizio Cattelan. Cose che ci tengono impegnati. In questi mesi abbiamo cercato di compiere un salto necessario, uno sforzo di ottimismo editoriale che ci sta portando in una dimensione piena di opportunità creative. E a settembre la crescita di GQItalia.it, +87% rispetto al ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Piccole, che fanno piacere. Qualche settimana fa una “neo lettrice” – il nome non lo rivelo per non denunciarla – mi ha scritto raccontando di aver sgraffignato dalla casella delle lettere di un vicino la copia in abbonamento di GQ: «So che non; una bella cosa, ma tanto lui non torna per un sacco di tempo. Comunque, proprio bello». Un’edicola di New York, @casamagazinesnyc, che ha come slogan #longliveprint, ci ha dedicato una bellissima stories su Instagram, innamorata della cover di Maurizio Cattelan.che ci tengono impegnati. In questi mesi abbiamo cercato di compiere un salto necessario, uno sforzo di ottimismoche ci sta portando in una dimensione piena di opportunità creative. E a settembre la crescita di GQItalia.it, +87% rispetto al ...

fedefederossi : Ei ?? Come va ? Io sto molto bene, di sicuro è un buon segno per fare tante belle cose ???? - fattoquotidiano : Le cose per Tiziano Renzi non si sono messe troppo bene a Roma [di Marco Lillo e Valeria Pacelli] #FattoQuotidiano… - SuperQuarkRai : Il #Nobel per la Chimica è stato assegnato alla scoperta di un sistema capace di tagliare il Dna, il Crispr-Cas9. V… - GiuseppePepe10 : RT @FaziEditore: «Non credo che i sentimenti debbano essere permanenti per essere reali. Sono reali finché ci sono. E poi le cose cambiano»… - lucicas : RT @OpusDei_Italia: Quanto è facile perdere la serenità per cose piccole! Ma quanto migliorano le giornate quando non ci si lamenta! https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Cose per Cose da fare a Napoli per il Weekend dal 9 al 11 ottobre 2020 Napoli da Vivere IL COVID È ARTIFICIALE?/ “È stato costruito in laboratorio a Wuhan: ecco le 3 prove”

La virologa cinese Li-Meng Yan si prepara a produrre nuove prove sul Sars-Cov-2 uscito dal laboratorio di Wuhan. Tesi campata per aria? No, ed ecco perché ...

La bilancia dell’amore: il bisogno di fare i calcoli fra il dare e il ricevere

Nuova puntata della rubrica “Amore non è solo amare” della dott.sa Valeria Randone, specialista in psicologia e sessuologia clinica. Se avete domande, suggerimenti, o desiderate che venga trattato un ...

La virologa cinese Li-Meng Yan si prepara a produrre nuove prove sul Sars-Cov-2 uscito dal laboratorio di Wuhan. Tesi campata per aria? No, ed ecco perché ...Nuova puntata della rubrica “Amore non è solo amare” della dott.sa Valeria Randone, specialista in psicologia e sessuologia clinica. Se avete domande, suggerimenti, o desiderate che venga trattato un ...