Coronavirus in Toscana: 483 nuovi casi (età media 45 anni) e 3 decessi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il bollettino di venerdì 9 ottobre. Dall'inizio della pandemia nella nostra regione ci sono stati 17.095 casi di Coronavirus con 10.801 guarigioni e 1.173 decessi. Sono 170 le persone ricoverate, di cui 30 in terapia intensiva Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il bollettino di venerdì 9 ottobre. Dall'inizio della pandemia nella nostra regione ci sono stati 17.095dicon 10.801 guarigioni e 1.173. Sono 170 le persone ricoverate, di cui 30 in terapia intensiva

TgrRaiToscana : L'università di Siena ha dimostrato che l'utilizzo della luce led blu può uccidere il coronavirus su superfici e og… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 10,3% Regioni con… - regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, #9ottobre ?? 483 nuovi casi ?? 10781 tamponi eseguiti ?? 170 ricoverati (+11 da ieri) ??… - LetiziaFirenze : Coronavirus, 143 positivi nell’Asl Toscana Nord Ovest: 11 in Versilia - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Covid Toscana, 517 nuovi casi. In un giorno 27 ricoveri in più / LIVE #COVID19italia #coronavirus #Toscana #11ottobre ht… -