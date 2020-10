Coronavirus | Ibrahimovic è guarito dal Covid | “Sto tornando per voi”

Gazzetta_it : #Inter, positivi anche #Nainggolan e Gagliardini. Ibra ha ancora il coronavirus - SkySport : ULTIM'ORA MILAN Ibrahimovic è guarito dal Covid-19 Doppio tampone negativo per lo svedese #SkySport #SerieA #Milan… - SkySport : Milan, ripresa e nuovi tamponi a Milanello: Ibrahimovic è ancora positivo al Covid-19 - ermacsse : RT @DiMarzio: #Milan, #Ibrahimovic guarito dal #coronavirus C'è l'annuncio di #Zlatan - ermacsse : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN Ibrahimovic è guarito dal Covid-19 Doppio tampone negativo per lo svedese #SkySport #SerieA #Milan #Ibrahimov… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ibrahimovic

Se né Ante Rebic né Zlatan Ibrahimovic dovessero essere a disposizione di Stefano Pioli, il Milan punterebbe quasi certamente su Leao come punta centrale. Le condizioni di Ante Rebic tengono in ansia ...ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – La notizia che Stefano Pioli aspettava è arrivata. Zlatan Ibrahimovic è risultato negativo a due tamponi consecutivi per il coronavirus, e dunque può terminare la sua ...